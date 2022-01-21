KÜTAHYA'DA 3 KATLI AHŞAP BİNA ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

KÜTAHYA'da 3 katlı ahşap evde sobadan çıktığı sanılan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. İtfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından alevler kontrol altına alınırken, ahşap ev kullanılmaz hale geldi.

Saray Mahallesi Firaki sokak üzerindeki Şefik Temizyürek'e (54) ait 3 katlı ahşap evde, gece yarısı yangın çıktı. Evde bulunan Temizyürek ile Ali Rıza Daban (61) alevlerin büyüdüğünü fark ederek evden çıkıp itfaiye ekiplerine haber verdi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler tüm binayı sararken, mahalle de paniğe neden oldu. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Polis ekipleri de sokakta güvenlik tedbiri aldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangının diğer evlere sıçramaması için büyük çaba gösterdi. Yangında yaralanan olmazken, ahşap bina kullanılmaz hale geldi. Yangının olduğu sokakta oturan Muhammet Gholami, alevlerin yükselmesinin ardından büyük korku yaşadıklarını belirterek, 'Uyandığımızda alevler komple binayı sarmıştı. Korktuk. Polisleri arayacaktık. Bir baktık polisler gelmiş zaten. Ondan sonra itfaiye geldi. Rüzgardan dolayı alevler daha da fazlalaştı. Ben baya korktum' dedi. Yapılan çalışmaların ardından ahşap evdeki yangın tamamen söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Polis ve itfaiye ekipleri sobadan çıktığı sanılan yangınla ilgili soruşturma başlattı.