Kütahya'da 3 kişinin bulunduğu araçta uyuşturucu madde ve kesici alet ele geçirildi - Son Dakika
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Kütahya'da 3 kişinin bulunduğu araçta uyuşturucu madde ve kesici alet ele geçirildi

23.06.2022 09:56
Kütahya'da 3 kişinin bulunduğu araçta uyuşturucu madde ve kesici alet ele geçirildi

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince içerisinde 3 kişinin bulunduğu araçta yapılan aramada, 3.25 gram bonzai, 1.83 gram tütünle karıştırılmış bonzai ve 2 kesici alet ele geçirildi.

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince içerisinde 3 kişinin bulunduğu araçta yapılan aramada, 3.25 gram bonzai, 1.83 gram tütünle karıştırılmış bonzai ve 2 kesici alet ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Gaybı Efendi Mahallesi Bekir Avlupınar Caddesi üzerinde yapılan çalışmalarda, M.I.Y (22) isimli şahsın sevk ve idaresindeki H.D. (20) ve M.G. (20) isimli şahısların yolcu olarak bulunduğu araçta ve şahıslar üzerinde yapılan aramada, 3.25 gram bonzai, 1.83 gram tütünle karıştırılmış bonzai ve 2 kesici alet ele geçirildi. Ayrıca sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edilerek, olay yerinde trafik yönünde şahsa gerekli işlem uygulandı.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA

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Kütahya'da bir araçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi Kütahya'da bir araçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi Durdurulan araçta uyuşturucu madde ve kesici alet ele geçirildi Durdurulan araçta uyuşturucu madde ve kesici alet ele geçirildi
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da 3 kişinin bulunduğu araçta uyuşturucu madde ve kesici alet ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da 3 kişinin bulunduğu araçta uyuşturucu madde ve kesici alet ele geçirildi - Son Dakika
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