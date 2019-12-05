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Kütahya'da 3 kişinin öldüğü kazaya ilişkin gözaltına alınan sürücü tutuklandı

6 saat önce

Kütahya'da, 3 kişinin hayatını kaybettiği, kendisiyle birlikte 2 kişinin de yaralandığı trafik kazasına ilişkin gözaltın alınan otomobil sürücüsü tutuklandı.

Kütahya'da 3 kişinin öldüğü kazaya ilişkin gözaltına alınan sürücü tutuklandı, System.String[]

Kütahya'da, 3 kişinin hayatını kaybettiği, kendisiyle birlikte 2 kişinin de yaralandığı trafik kazasına ilişkin gözaltın alınan otomobil sürücüsü tutuklandı.

Kütahya-Afyonkarahisar Çevre Yolu'nda seyreden otomobilin refüjdeki ağaca ve elektrik direğine çarpması sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği kazada yaralanan sürücüsü Mustafa Koç, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Koç, çıkarıldığı hakimlikçe "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı.

Bu arada kazada yaralanan Emre Feriz'in Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay

Dün sabah saatlerinde Kütahya-Afyonkarahisar Çevre Yolu'nda bir otomobilin kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca ve elektrik direğine çarpması sonucu Muhammed Harman (23) ve Semih Aslan (23) olay yerinde, Mustafa Deniz ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Sürücü Mustafa Koç ve Emre Feriz ise yaralanmıştı.

Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 09:00 Kaynak: AA
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