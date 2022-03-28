Kütahya'da 3 kişiyi yaralayıp jandarmaya ateş açan şüpheli etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Kütahya'nın Gediz ilçesinde pompalı tüfekle köy muhtarının aralarında bulunduğu 3 kişiyi yaralayıp jandarma ekiplerine ateş açan şüpheli etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, Vakıf köyünde yaşayan Recep T. (32), henüz belirlenemeyen nedenle köy muhtarı A.U'nun evine dışarıdan pompalı tüfekle ateş açmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil Servis ekibi yönlendirildi. Recep T, kadın ve çocukların da bulunduğu evdeki muhtar A.U'nun yanı sıra U.U. ve H.Ö'yü silahla yaraladı.

Şüpheli, jandarmanın teslim olması için yaptığı uyarıya rağmen evdekilere ateş etmeyi sürdürdü. Kurşunlardan bazıları jandarma araçlarına isabet etti.

Bir süre sonra jandarma ekiplerine de ateş etmeye başlayan şüpheli etkisiz hale getirildi. Recep T'nin cesedi morga kaldırıldı.

Gediz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.