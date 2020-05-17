Kütahya'da 3 köy ve 1 mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

Kütahya'da 3 köy ve 1 mahalle karantinaya alındı

Kütahya'da 3 köy ve 1 mahalle yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında karantina altına alındı.

Kütahya'da 3 köy ve 1 mahalle yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında karantina altına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Kabaklar Köyü, Şaphane ilçesine bağlı İnceğiz köyü, Aslanapa ilçesine bağlı Ortaca Köyü ve Yalnızsaray Mahallesinde pozitif vakalar görülmesi nedeniyle yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 17 Mayıs itibarıyla karantina uygulaması başlatıldı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulları tarafından alınan kararlar gereği salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla 3 köy ve 1 mahallede başlatılan karantina uygulaması 14 gün sürecek" denildi. - KÜTAHYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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