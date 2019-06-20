Kütahya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı programı toplantısı

Kütahya
Valisi Ömer Toraman başkanlığında 30 Ağustos Zafer Bayramı
'nın 97. yıl dönümü kutlama programı Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.
Vali Ömer Toraman başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, Vali Yardımcısı Arif Yalçın
, İl Jandarma
Komutanı Albay Tayfun Dündar, Altıntaş
Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Dumlupınar
Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, ilgili kurum müdürleri katıldı.
Toplantıda kutlama programı, kurum ve kuruluşlarca yapılması gereken görev ve hazırlıklar görüşüldü. - KÜTAHYA