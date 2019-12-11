Kütahya'da 30 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

Kütahya'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 30 kilo esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Lala Hüseyin Paşa, Servi, Cumhuriyet ve Akkent mahallerinde 4 ayrı adese eş zamanlı operasyon düzenledi. Armalarda 30 kilo eerar ele geçirilirken, olayla ilgili A.A., E.S., K.Y. ve E.E., gözaltına alındı. Şüphelilerden E.E.'nin cezaevi firarisi arandığı belirlendi.



Aramalarda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nin uyuşturucu madde arama köpeği Thor da görev aldı.



Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - KÜTAHYA