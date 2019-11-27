Kütahya'da 34 bin 780 dekar tarım arazisi sulandı

Kütahya'da yıl içindeki sulama sezonunda 34 bin 780 dekar tarım arazinin sulandığı, yapılan sulu tarım ile de ülke ekonomisine 70 milyon lira katkı sağlandığı bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, yazılı açıklamasında, yapılan yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmak, tarımda su tasarrufunu sağlamak ve çiftçilerin kazançlarını doğrudan yada dolaylı yollardan artırmalarına yönelik çalışmalar yaparak ülke tarımına katkı sunmaya devam ettiklerini belirtti.

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını dile getiren Aydın, şunları kaydetti:

"Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Bu kapsamda Ege'nin parlayan yıldızı Kütahya'da 1 Mayıs'ta başlayan sulama sezonunun 7 Ekim'de tamamlandı. 2019 yılı sulama sezonunda Kütahya ilimiz ve ilçelerimizde toplam 34 bin 780 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 70 milyon lira katkı sağlanmıştır."

Aydın, DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam edeceklerini, tarım arazilerinin suya kavuşması, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşması ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsediklerini aktardı.