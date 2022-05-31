Kütahya Valisi Çelik: "Depremde hiçbir sıkıntı yaşanmadı" - Son Dakika
Üye Girişi

Kütahya Valisi Çelik: "Depremde hiçbir sıkıntı yaşanmadı"

31.05.2022 19:02
Kütahya Valisi Çelik: "Depremde hiçbir sıkıntı yaşanmadı"

Kütahya Valisi Ali Çelik, deprem sonrası yapılan taramalarda ve muhtarlarla yapılan görüşmelerde binalarda herhangi bir çatlak meydana gelmediğini ve göçen bina bulunmadığını söyledi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, deprem sonrası yapılan taramalarda ve muhtarlarla yapılan görüşmelerde binalarda herhangi bir çatlak meydana gelmediğini ve göçen bina bulunmadığını söyledi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 18.45'de merkez üssü Gediz ilçesi Çukurören köyünde deprem meydana geldi. Yerin 10.02 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem korkuya neden oldu. Gediz'de yaşanan depremde can ve mal kaybı olmadığını belirten Kütahya Valisi Ali Çelik, deprem sonrası yapılan taramalarda ve muhtarlarla yapılan görüşmelerde binalarda herhangi bir çatlak meydana gelmediğini ve göçen bina bulunmadığını söyledi.

Vali Çelik, meydana gelen deprem sonrası hiçbir sıkıntı yaşanmadığını ifade etti. - KÜTAHYA

Kütahya Valisi Çelik: Depremde hiçbir sıkıntı yaşanmadı
Kütahya Valisi Çelik: Depremde hiçbir sıkıntı yaşanmadı
Kütahya Valisi Çelik: Depremde hiçbir sıkıntı yaşanmadı
Kütahya Valisi Çelik: Depremde hiçbir sıkıntı yaşanmadı
Kütahya Valisi Çelik: Depremde hiçbir sıkıntı yaşanmadı
Kütahya Valisi Çelik: Depremde hiçbir sıkıntı yaşanmadı

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Kütahya'da 4,2 büyüklüğünde deprem Kütahya'da 4,2 büyüklüğünde deprem Kütahya'nın Gediz ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti Kütahya'nın Gediz ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya Valisi Çelik: 'Depremde hiçbir sıkıntı yaşanmadı' - Son Dakika


Son Dakika
22:58 Çiftçinin zeytin tarlasında su bulmak için açtığı kuyudan çıkan yanıcı maddede petrol tespit edildi
22:52 Ayı tarafından saldırıya uğrayan adamın bir anlık hamlesi hayatta kalmasını sağladı
22:37 Yol kenarındaki duvara çarparak takla atan otomobilden yara almadan kurtuldular
22:35 Bebek'ten sonra bir skandal da Antalya'dan! Bir kadın caddede çırılçıplak yürüdü
22:12 İstanbul Valiliği, Galata Kulesi önünde kendini yakan kişiyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı
21:51 Bugün Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 975 yeni vaka tespit edildi
21:49 Galata Kulesi önünde kendini yakan genç, olaydan önce vatandaşlar arasında böyle gezmiş
21:43 Cem Yılmaz'dan şarkılı "Bebek sahili" göndermesi
20:41 A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'yı 3-0 mağlup etti
20:38 Galata Kulesi önünde bir vatandaş kendini ateşe verdi! O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 23:33:05. #1.13#
SON DAKİKA: Kütahya Valisi Çelik: "Depremde hiçbir sıkıntı yaşanmadı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement