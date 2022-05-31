KÜTAHYA'DA 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM - Son Dakika
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KÜTAHYA'DA 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

31.05.2022 19:28

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya'nın Gediz ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya'nın Gediz ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Alınan ilk bilgilere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan verilere göre, merkez üssü Kütahya'nın Gediz ilçesinde saat 18.45'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 10.02 kilometre olarak ölçüldüğü depremde ilk bilgilere göre olumsuzluk yaşanmadı. Sarsıntı nedeniyle kısa süreli panik yaşanırken, hisseden vatandaşlar, sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Kütahya. Gediz ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

KÜTAHYA'DA 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
KÜTAHYA'DA 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
KÜTAHYA'DA 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
KÜTAHYA'DA 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

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Kaynak: DHA

İçişleri Bakanlığı, Kütahya, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KÜTAHYA'DA 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM - Son Dakika


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