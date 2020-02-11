Kütahya'da 4 defineci suçüstü yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da 4 defineci suçüstü yakalandı - Son Dakika

Kütahya'da 4 defineci suçüstü yakalandı

6 saat önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Göbel köyünde bir arazide izinsiz kazı yapan 4 şüpheli jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Kütahya'da 4 defineci suçüstü yakalandı, System.String[]

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Göbel köyünde bir arazide izinsiz kazı yapan 4 şüpheli jandarma tarafından suçüstü yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tavşanlı ilçesi Göbel Köyünde bulunan arazide izinsiz kazı yapıldığı, şüpheli şahısların gece vakti jeneratör yardımıyla çalıştıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı. Tavşanlı ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte yapılan müşterek çalışma neticesinde, bahse konu mevkide F.A., R.D., İ.D. ve F.K. isimli şüpheliler izinsiz kazı yaptıkları esnada suç üstü yakalandı.


Yapılan incelemelerde şüphelilerin 8 metre derinliğinde ve 4 metre genişliğinde olan kazı alanında çalıştıkları tespit edildi. Şüpheliler ile birlikte 1 adet jeneratör, 1 adet su motoru, 1 adet dalgıç pompa, 1 adet merdiven, 20 metre uzunluğunda ince su hortumu, 1 adet havalandırma borusu, 1 adet kürek, 1 adet tırmık, 1 adet kazma, 1 adet balyoz, 1 adet levye, 2 adet 30 metre uzunluğunda elektrik kablosu, 1 adet testere, 3 adet kova, 1 adet halat, 1 adet seyyar lamba, 2 çift çizme, 50 metre uzunluğunda kalın su hortumu ve muhtelif demir malzeme ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahısların jandarmadaki işlemleri sürüyor. - KÜTAHYA

Jandarma, Tavşanlı, Kütahya, Göbel, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:43 Kaynak: İHA
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