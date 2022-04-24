Kütahya'da bir kamyonda 4 milyon 300 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Kütahya'da bir kamyonda 4 milyon 300 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi

24.04.2022 00:00
Kütahya'da bir kamyonda 4 milyon 300 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi

Kütahya'da polisin bir kamyonda yaptığı aramada, 4 milyon 300 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Kütahya'da polisin bir kamyonda yaptığı aramada, 4 milyon 300 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince, Afyonkarahisar Karayolu Plaka Tanıma Sistemi (PTS) noktasında durdurulan bir kamyonda yapılan aramada, 4 milyon 300 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan F. E. isimli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı. - KÜTAHYA

Kütahya'da bir kamyonda 4 milyon 300 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi
Kütahya'da bir kamyonda 4 milyon 300 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da bir kamyonda 4 milyon 300 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da bir kamyonda 4 milyon 300 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi - Son Dakika
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