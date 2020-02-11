Kütahya'da 4 şüpheli kaçak kazı yaparken yakalandı - Son Dakika
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Kütahya'da 4 şüpheli kaçak kazı yaparken yakalandı

6 saat önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, ormanlık alandaki iki mezar odasına ulaşmak için izinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, ormanlık alandaki iki mezar odasına ulaşmak için izinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Göbel köyü yakınındaki ormanlık alanda şüpheli kişiler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgede geceleri uzun süredir kaçak kazı yaptıkları anlaşılan F.A, R.D, İ.D. ve F.K'yi gözaltına alan ekipler, jeneratör, su motoru, hortum, kırıcı ve delici malzemeler ele geçirdi.

Zanlıların 8 metre derinlikte çukur kazdıkları ve zeminde rastladıkları suyu tahliye etmek amacıyla su motoru kullandıkları tespit edildi.

Gözaltına alınanların, 10 metre derinlikteki iki mezar odasında külçe altınlar bulunduğu söylentisi üzerine kazı yaptıklarını söylediği öğrenildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kütahya'da 4 şüpheli kaçak kazı yaparken yakalandı

Tavşanlı, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:33 Kaynak: AA
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