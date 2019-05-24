Son Dakika Haberleri: Kütahya'da, 4 uyuşturucu satıcısına tutuklama

Kütahya'da, 4 uyuşturucu satıcısına tutuklama

7 saat önce

KÜTAHYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kütahya'da, 4 uyuşturucu satıcısına tutuklama, System.String[]
KÜTAHYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu sattığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Savcılık talimatıyla yapılan eş zamanlı baskınlarda B.A., A.A., M.A.T., M.A., K.Y. ve G.Y. gözaltına alındı. Evlerinde de arama yapılan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. K.Y. ve G.Y. çifti, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, B.A., A.A., M.A.T. ile M.A. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


- Tahya
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 06:08 Kaynak: DHA
Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Güncel
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