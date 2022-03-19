Kütahya'da 40 bin liralık altın çaldıkları iddia edilen 2 kadın yakalandı - Son Dakika
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Kütahya'da 40 bin liralık altın çaldıkları iddia edilen 2 kadın yakalandı

19.03.2022 16:59
Kütahya'da 40 bin liralık altın çaldıkları iddia edilen 2 kadın yakalandı

Kütahya'da durdurulan araçtaki şüpheli 2 kadın, üst aramalarında çalıntı ziynet eşyaları bulunması üzerine gözaltına alındı.

Kütahya'da durdurulan araçtaki şüpheli 2 kadın, üst aramalarında çalıntı ziynet eşyaları bulunması üzerine gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hırsızlık olaylarının önlenmesi amacıyla yaptığı çalışmalar kapsamında bir otomobili durdurdu.

Araçtaki A.C. (21) ve N.C'nin (19) hırsızlık suçundan arandıkları belirlendi.

Yapılan üst aramalarında yaklaşık 40 bin lira değerinde çalıntı olarak değerlendirilen ziynet eşyaları bulunan şüpheliler, gözaltına alındı.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki iki evden şüphelilerce çalındığı belirlenen ziynet eşyaları sahiplerine teslim edildi.

Kütahya'da 40 bin liralık altın çaldıkları iddia edilen 2 kadın yakalandı
Kütahya'da 40 bin liralık altın çaldıkları iddia edilen 2 kadın yakalandı

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Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kütahya'da 40 bin liralık altın çaldıkları iddia edilen 2 kadın yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da 40 bin liralık altın çaldıkları iddia edilen 2 kadın yakalandı - Son Dakika
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