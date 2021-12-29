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Kütahya'da 40 kişi bilgilendirme toplantısıyla AFAD gönüllüsü oldu - Son Dakika

Kütahya'da 40 kişi bilgilendirme toplantısıyla AFAD gönüllüsü oldu

29.12.2021 12:03
Kütahya'da 40 kişi bilgilendirme toplantısıyla AFAD gönüllüsü oldu

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce hayata geçirilen "AFAD Gönüllülük Projesi" bilgilendirme toplantısına katılan 40 kişi AFAD gönüllüsü oldu.

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce hayata geçirilen "AFAD Gönüllülük Projesi" bilgilendirme toplantısına katılan 40 kişi AFAD gönüllüsü oldu.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun, yaptığı açıklamada, AFAD Başkanlığının saha çalışmalarına destek olmaları için gönüllü ordu kurma hayalinin bulunduğunu söyledi.

Bu kapsamda il müdürlüğü olarak çalışma yaptıklarını belirten Artun, şunları kaydetti:

"AFAD gönüllülüğü sisteminin toplumda farkındalık oluşturması amacıyla, çeşitli kurumlarla ve çeşitli platformlarla iş birliği yaparak bu çalışmaların geliştirilmesini amaçlıyoruz. Bununla ilgili Kültür ve Turizm İl Müdürlüğümüzle yapmış olduğumuz ortak çalışmayla İl Halk Kütüphanemizden hizmet alan vatandaşlarımıza yönelik AFAD gönüllülüğü bilgilendirme toplantımızı yaptık. Toplantımıza katılan 40 kişi, bilgilendirmemiz sonrası AFAD gönüllüsü oldu. Bu durum bizi oldukça duygulandırdı."

Artun, ortak afet kültürünü oluşturma yönündeki çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kütahya'da 40 kişi bilgilendirme toplantısıyla AFAD gönüllüsü oldu
Kütahya'da 40 kişi bilgilendirme toplantısıyla AFAD gönüllüsü oldu
Kütahya'da 40 kişi bilgilendirme toplantısıyla AFAD gönüllüsü oldu

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Ali Artun, Kütahya, AFAD, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kütahya'da 40 kişi bilgilendirme toplantısıyla AFAD gönüllüsü oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da 40 kişi bilgilendirme toplantısıyla AFAD gönüllüsü oldu - Son Dakika
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