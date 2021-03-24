Kütahya'da 400 fidan toprakla buluştu - Son Dakika

Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Kütahya'nın Çayca Köyü'nde "Ağaç Bayramı ve Fidan Dikme Etkinliği" düzenlendi.

Son yıllarda yapılan ağaçlandırma çalışmalarıyla Türkiye'nin orman varlığını artıran dünyadaki ender ülkelerden biri olduğunu belirten Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, "1973 yılında 20 milyon 199 bin hektar olan orman varlığımız günümüzde 22 milyon 900 bin hektara ulaştı. Yılda ortalama 350 milyon adet fidan üretimi yapılarak 49 milyon dekar alanda ağaçlandırma çalışması yapılıyor. Bu devletimizin ve milletimizin çok önemli bir başarısıdır" dedi.

Sağlıklı ve yaşanabilir bir doğa için ciddi çalışmalar yapıldığını kaydeden Vali Ali Çelik, "Her bir ağacın suya ve yaşama uzanan bir dua olduğuna inanıyorum. Gelecek nesillere yeşil vatan bırakma gayesi ve çabası içinde olmalıyız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde; Tarım ve Orman Bakanlığımız, orman teşkilatımız çok ciddi çalışmalar yapıyor. Bizlere düşen de hem birey hem idareci hem de sivil toplum örgütleri olarak bu çalışmalara destek olmak" diye konuştu.

Program, edilen duanın ardından fidanların dikilmesiyle sona erdi.

Programa; Kütahya Valisi Ali Çelik, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin ile bazı daire müdürleri katıldı. - KÜTAHYA