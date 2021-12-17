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Kütahya'da 46 AFAD gönüllüsüne sertifikaları verildi - Son Dakika

Kütahya'da 46 AFAD gönüllüsüne sertifikaları verildi

17.12.2021 10:39
Kütahya'da 46 AFAD gönüllüsüne sertifikaları verildi

Kütahya'da, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının "Gönüllülük Sistemi'ne" katılarak eğitimlerini tamamlayan 46 kişiye sertifika ve kimlikleri düzenlenen törenle verildi.

Kütahya'da, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının "Gönüllülük Sistemi'ne" katılarak eğitimlerini tamamlayan 46 kişiye sertifika ve kimlikleri düzenlenen törenle verildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen "AFAD Gönüllülük Projesi" kapsamında, Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce düzenlenen programlarla pratik ve teorik eğitimlerini tamamlayan AFAD gönüllüleri sertifikalarını düzenlenen törenle aldı.

Vali Ali Çelik, törende yaptığı konuşmada, 2 bin 871 AFAD gönüllüsünden 46'sının destek AFAD Gönüllüsü Modülünü tamamladığını, 65 gönüllünün ise eğitimlere devam ettiğini söyledi.

Gönüllülüğün hem bireysel hem de toplumsal anlamda önemine dikkati çeken Çelik, şöyle devam etti:

"Afetin olduğu andan itibaren onunla nasıl mücadele edeceğimiz ya da içinden çıkacağımız bizim donanımımızla, bilgi birikimimizle alakalı. Bireysel anlamda bu yetkinliğe ulaşmış olmak da aslında bir şans. Dolayısıyla sizlerin bu yetkinlikleri kazanmış olması hem bireysel anlamda sizlerin bir şansı hem de toplum olarak, ülke olarak, devlet olarak bizlerin şansı. Sizin göstermiş olduğunuz bu iyi niyetin, gönüllülük ruhunun her yaştan vatandaşımıza sirayet edeceğini, bu mücadelenin bir tarafında yetkinliği ve sayısı artmış gönüllüler ordusuyla yer alacağınızı umut ediyorum."

AFAD gönüllü başvurularının her geçen gün arttığını belirten AFAD Gönüllü ve Bağışçı İlişkileri Dairesi Başkanı Akif Can ise şunları kaydetti:

"AFAD gönüllü başvurularımız 410 binin üzerinde. 2021 yılını, eğitimini almış 5 bin 661 AFAD gönüllüsüyle tamamlamış olacağız. Afet farkındalığı ve gönüllüğü yaygınlaştırmayı, vatandaşlarımızın afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gereken doğru davranışları öğrenmelerini istiyoruz. 2022 hedefimiz diğer bakanlık ve kuruluşlarla ilgili çalışmalarımızı yürütmek hem de destek AFAD gönüllü sayımızı daha da artırmak."

Konuşmaların ardından eğitimlerini tamamlayan gönüllülere sertifika, kimlik ve acil durum çantaları takdim edildi.

Törene, Çelik ve Can'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Aydın Börü ve AFAD Kütahya İl Müdürü Ahmet Ali Artun katıldı.

Kütahya'da 46 AFAD gönüllüsüne sertifikaları verildi
Kütahya'da 46 AFAD gönüllüsüne sertifikaları verildi
Kütahya'da 46 AFAD gönüllüsüne sertifikaları verildi
Kütahya'da 46 AFAD gönüllüsüne sertifikaları verildi
Kütahya'da 46 AFAD gönüllüsüne sertifikaları verildi

İçişleri Bakanlığı, Kütahya, AFAD, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kütahya'da 46 AFAD gönüllüsüne sertifikaları verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da 46 AFAD gönüllüsüne sertifikaları verildi - Son Dakika
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