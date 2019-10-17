Kütahya'da 5.6'lık deprem tatbikatı

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD), 10 ilden çok sayıda ekibin katılımıyla Kütayha'da gerçekleştirilen 5.6'lık deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Yaklaşık 20 kişilik ekip, Kütahya Belediyesi Atlı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü sahasındaki alanda oluşturulan 'Afet Acil Durum Yönetim Merkezi'nin başlama komutu ve koordinat bildirmesiyle harekete geçti. Ekip, Zafer Meydanı'ndaki boşaltılan eski valilik binasında toplandı. Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi almasının ardından ekipler senaryo gereği depremde enkaz altında kalan yaralılara müdahalede etti. Yaralılar binanın dördüncü katından halat ve sedyelerle tahliye edildi. Sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Tatbikat süresince arama kurtarma köpeği Çıtır yaralıların bulunmasına destek verdi.

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