Kütahya'da 5 araçlı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

Kütahya'da 5 araçlı zincirleme kazada 1 kişi yaralandıKÜTAHYA'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kütahya'da 5 araçlı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı KÜTAHYA'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Kütahya- Tavşanlı karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Tavşanlı ilçesine giden F.G. idaresindeki 43 UT 678 plakalı araç, önünde seyreden F.B. yönetimindeki hafif ticari araca çarptı. Karayolunda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araçlardan biri ise yol kenarındaki şarampole devrilmekten askıda kalarak kurtuldu. Taraflar arasında kısa süreli tartışmanın da yaşandığı kazanın ardından araçlarda maddi hasar meydana gelirken, 2 sürücü ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Tavşanlı, Kütahya, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 13:11 - Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Kütahya'da 5 araçlı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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