Kütahya'da 5 bin 350 adet tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da 5 bin 350 adet tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

Kütahya'da 5 bin 350 adet tarihi eser ele geçirildi

6 saat önce

Kütahya'da iki şahsın kiraladıkları apart tarzı dairede tarihi eser niteliği taşıyan 5 bin 350 adet obje ele geçirildi.

Kütahya'da 5 bin 350 adet tarihi eser ele geçirildi, System.String[]

Kütahya'da iki şahsın kiraladıkları apart tarzı dairede tarihi eser niteliği taşıyan 5 bin 350 adet obje ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışma başlatan Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüpheliyi 20 gün boyunca fiziki takibe aldı. Yapılan çalışmalarda şahısların il ve ilçelerdeki tarihi nitelikteki eserleri toplayıp, kiraladıkları apart tarzı dairede sakladıkları tespit edildi. Şahıslar kaldıkları apart daireden çıkarken kıskıvrak yakalandı. Yapılan aramalarda tarihi eser niteliği taşıyan 1 adet heykel, 4 bin 219 adet sikke, 580 adet süs eşyası, 10 adet savaş ok ucu, 26 adet insan ve hayvan figürü, 176 adet yüzük, 24 adet bilezik, 57 adet kolye, 17 adet haç, 36 adet savaş/tarım aleti, 60 adet ayna, 24 adet mühür, 7 adet gözyaşı şişesi, 3 adet taş obje, 110 adet toprak testi ele geçirildi. 2 şüpheli hakkında 2863 SKM suçundan adli işlem başlatıldı. - KÜTAHYA

Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:51 Kaynak: İHA
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