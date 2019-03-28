Kütahya'da 5 Bin Fidan Dağıtıldı
12 dakika önce
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından vatandaşlara ücretsiz 5 bin fidan dağıtıldığı bildirildi.
Kütahya
Orman Bölge Müdürlüğü tarafından vatandaşlara ücretsiz 5 bin fidan dağıtıldığı bildirildi.
Sera Alışveriş Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlara 2 bin 500 karaçam ve 2 bin 500 kestane fidanı olmak üzere toplam 5 bin fidan ücretsiz olarak dağıtıldı.
Yarınlara daha güzel bir şehir bırakmak ve doğa bilincini 7'den 70'e herkese aşılamak adına gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Fidan dağıtımına Bölge Müdür Yardımcısı Cafer Bal, Orman İşletme Müdürlüğünde görevli Orman İşletme Şefleri ile görevli personel katıldı. - KÜTAHYA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:50 Kaynak: İHA
Erdoğan, Bolu'da Bir Aşk Hikayesi Şarkısı Eşliğinde Vatandaşlara Gül Attı
Kimliğine 40 Yıl Sonra Kavuşan Kadın, Dünyaevine Girdi!
CHP'nin Beyoğlu Adayı Alper Taş: Lüks Araçlara Binmeyeceğim
Kısa Mesafe Pazarlığı Yapan Taksicilere Rekor Ceza Kesildi