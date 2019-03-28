Son Dakika Haberleri: Kütahya'da 5 Bin Fidan Dağıtıldı

Kütahya'da 5 Bin Fidan Dağıtıldı

12 dakika önce

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından vatandaşlara ücretsiz 5 bin fidan dağıtıldığı bildirildi.

Kütahya'da 5 Bin Fidan Dağıtıldı, System.String[]
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından vatandaşlara ücretsiz 5 bin fidan dağıtıldığı bildirildi.

Sera Alışveriş Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlara 2 bin 500 karaçam ve 2 bin 500 kestane fidanı olmak üzere toplam 5 bin fidan ücretsiz olarak dağıtıldı.

Yarınlara daha güzel bir şehir bırakmak ve doğa bilincini 7'den 70'e herkese aşılamak adına gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Fidan dağıtımına Bölge Müdür Yardımcısı Cafer Bal, Orman İşletme Müdürlüğünde görevli Orman İşletme Şefleri ile görevli personel katıldı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:50 Kaynak: İHA

Kütahya, Güncel
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