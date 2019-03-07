Son Dakika Haberleri: Kütahya'da 5 Bin Sikke Ele Geçirildi

Kütahya'da 5 Bin Sikke Ele Geçirildi

1 saat önce

Kütahya'da, Roma ve Doğu Roma dönemlerine ait 5 bin sikke ele geçirildi.

Kütahya'da 5 Bin Sikke Ele Geçirildi, System.String[]
Kütahya'da, Roma ve Doğu Roma dönemlerine ait 5 bin sikke ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının Kütahya'da bazı kişilerin tarihi eser kaçakçılığı yapacağı istihbaratı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Geven Mahallesi yakınındaki bir akaryakıt istasyonuna operasyon düzenleyen ekipler, iki şüpheliyi tarihi eser ticareti yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.

Zanlıların araçlarında yapılan aramalarda, Roma ve Doğu Roma dönemlerine ait 5 bin sikke bulundu.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:06 Kaynak: AA

Jandarma, Roma, Kütahya, Güncel
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