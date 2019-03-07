Kütahya'da 5 Bin Sikke Ele Geçirildi
1 saat önce
Kütahya'da, Roma ve Doğu Roma dönemlerine ait 5 bin sikke ele geçirildi.
Kütahya
'da, Roma
ve Doğu Roma dönemlerine ait 5 bin sikke ele geçirildi.
Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının Kütahya'da bazı kişilerin tarihi eser kaçakçılığı yapacağı istihbaratı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Geven Mahallesi yakınındaki bir akaryakıt istasyonuna operasyon düzenleyen ekipler, iki şüpheliyi tarihi eser ticareti yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.
Zanlıların araçlarında yapılan aramalarda, Roma ve Doğu Roma dönemlerine ait 5 bin sikke bulundu.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:06 Kaynak: AA
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