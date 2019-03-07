Son Dakika Haberleri: Kütahya'da 5 Bin Sikke Ele Geçirildi

Kütahya'da 5 Bin Sikke Ele Geçirildi

5 dakika önce

KÜTAHYA'da, Roma dönemine ait sikkeleri satmak isteyen 2 kişi, gözaltına alındı.

Kütahya'da 5 Bin Sikke Ele Geçirildi, System.String[]
KÜTAHYA'da, Roma dönemine ait sikkeleri satmak isteyen 2 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilere ait araçta 5 bin sikke ele geçirildi.

Kütahya Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüphelinin ellerinde bulunan Roma dönemine ait sikkeleri, Yoncalı Mahallesi'nde satacağı bilgisini aldı. Hemen hareke geçen jandarma, şüphelilere ait aracı tespit etti.Takibe alınan araç düzenlenen operasyonla durduruldu. Şüpheliler Hamit A. (44) ve Hasan T. (50) gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 5 bin sikke ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, ele geçirilen sikkeler Kütahya Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Soruşturma sürüyor.

- Tahya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:57 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cüneyt Çakır'a Porto - Roma Maçında Tepki Yağdı Fabrika Gibi Okul! Öğrenciler Hem Okuyor Hem de Para Kazanıyor

Brexit İçin Son 22 Gün Binali Yıldırım'dan İstanbul Trafiğini Rahatlatacak Tünel Projesi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 14:02:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kütahya'da 5 Bin Sikke Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]