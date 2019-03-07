Kütahya'da 5 Bin Sikke Ele Geçirildi

KÜTAHYA'da, Roma dönemine ait sikkeleri satmak isteyen 2 kişi, gözaltına alındı.

KÜTAHYA'da, Roma dönemine ait sikkeleri satmak isteyen 2 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilere ait araçta 5 bin sikke ele geçirildi.



Kütahya Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüphelinin ellerinde bulunan Roma dönemine ait sikkeleri, Yoncalı Mahallesi'nde satacağı bilgisini aldı. Hemen hareke geçen jandarma, şüphelilere ait aracı tespit etti.Takibe alınan araç düzenlenen operasyonla durduruldu. Şüpheliler Hamit A. (44) ve Hasan T. (50) gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 5 bin sikke ele geçirildi.



Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, ele geçirilen sikkeler Kütahya Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Soruşturma sürüyor.



- Tahya

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