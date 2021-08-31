Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Merkez üssü Kütahya'nın Altıntaş ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem, saat 14.04'te ve 12,07 kilometre derinlikte gerçekleşti.

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada, "Altıntaş ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, AA muhabirine, ilk belirlemelere göre ilçede depremle ilgili herhangi bir yıkım ya da zararın meydana gelmediğini söyledi.

Sarsıntının ardından bölgedeki görevlilerle irtibat kurduklarını belirten Çelik, "Köy muhtarlarıyla görüştüm, herhangi bir yıkıntı, zarar mevcut değil. 112 Acil Çağrı Merkezimize depremle ilgili herhangi bir yıkım ya da zarar olduğuna yönelik ihbar da gelmedi. Ekiplerimizin bölgedeki çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.