Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem (3) - Son Dakika

DEPREMİN BELİRGİN SÜRESİ 3,17 SANİYE

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 14.04'te Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depreme ilişkin ön değerlendirme raporu hazırladı. Raporda, "Yerin 12.07 kilometre derininde meydana gelen bu depremin en yakın yerleşim birimi olan Kütahya ilinin Altintaş ilçesine bağlı Osmaniye köyüne uzaklığı 1.23 kilometredir. Ana şoktan, 14.59'a kadar geçen zamanda, büyüklükleri 1.0 ile 2.5 arasında değişen 16 artçı deprem kaydedilmiştir. Depremin belirgin süresi ise 3,17 saniye olarak hesaplanmıştır" denildi. Depremin hangi faydan kaynaklandığının yapılacak ayrıntılı sismolojik ve saha çalışmaları ile belirleneceği belirtilerek, "Bölgede 1900 yılından günümüze kadar en büyüğü 7.2 olmak üzere 510 adet deprem meydana gelmiştir. Ayrıca bahsi geçen bölgeye ait, 1900 yılı öncesi için, 27 adet tarihsel dönem depremi kaydı mevcuttur. Bölgenin sismik aktivitesi, Avrupa'nın 2'nci büyük deprem gözlem istasyon ağına sahip İçişleri Bakanlığı AFAD tarafından 7/24 izlenmektedir" ifadelerine yer verildi.