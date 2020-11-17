Kütahya'da 50 derece sıcaklığında kaplıca suyu - Son Dakika

Kütahya'da 50 derece sıcaklığında kaplıca suyu

17.11.2020 19:01
Kütahya'da 50 derece sıcaklığında kaplıca suyu, System.String[]

Kütahya'da 50 derece sıcaklığında yeni bir kaplıca suyu devreye alındı.

Kütahya'da 50 derece sıcaklığında yeni bir kaplıca suyu devreye alındı. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Geven Mahallesi'nde yer alan sıcak su kuyularının devreye alınma işlemini gerçekleştirdi.

Başkan Işık'ın talimatı ile Geven Mahallesi'nde bulunan iki adet jeotermal kuyunun enerji nakil hattı yaptırıldı. Bu kapsamda söz konusu kuyulara deneme amaçlı pompa atıldı ve Başkan Işık tarafından çalıştırma işlemi gerçekleştirildi.

Çalışmaların gerçekleştiği bölgede incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Biraz önce şalterine basarak elektrik ve pompayla çalışmasını sağladığımız kuyumuzun deneme çalışmasını yaptık. Yaklaşık 50 derecenin üzerinde bir sıcaklığa ve 35 litre saniyelik debiye sahip olan bu suyumuzun kuyusu geçmiş dönemlerde açılmış daha sonra çevre yolu kenarında yer alan eski kamyon garajı olarak bilinen bölgeye kadar indirilmiştir. Ancak o günden bu güne elektrik hatları döşeli olmadığı için herhangi bir şekilde değerlendirilememiş. Buraya nasip olursa elektrik hatları döşendikten sonra yatırımcıları davet etmeye başlayacağız. Daha önce bir yatırımcımıza 5 yıldızlı otel için inşaat ruhsatı vermiştik. Şimdi ise ikinci bir otel yatırımı için çalışmalar devam ediyor. Termal otel yatırımcılarının talebi olması halinde söz konusu sıcak suyu bu iki otelimize paylaştıracağız. Herhangi bir sıkıntı oluşması durumunda ise aynı kuyu ve yanındaki yedek kuyu için bir sera yatırımcısını davet edip sera tarımı için kuyun kullanılmasını sağlayacağız. Çalışmalarımız şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi. - KÜTAHYA

Kütahya'da 50 derece sıcaklığında kaplıca suyu
Kütahya'da 50 derece sıcaklığında kaplıca suyu
Kütahya'da 50 derece sıcaklığında kaplıca suyu
Kütahya'da 50 derece sıcaklığında kaplıca suyu

Alim Işık, Kütahya, Enerji, Otel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kütahya'da 50 derece sıcaklığında kaplıca suyu - Son Dakika


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