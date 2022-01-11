Kütahya'da 500 bin liralık ziynet eşyası çalan 2 şüpheli, yakalandı - Son Dakika

ANKARA'dan, kiraladıkları otomobille geldikleri Kütahya'da bir evde çelik kasadan 500 bin liralık ziynet eşyası ile 15 bin lira çalan Sedat T. (33) ve Yasin T. (19), polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Kapaklıca Mahallesi'nde oturan Ahmet A.'nın, geçen yıl aralık ayında evindeki çelik kasasından 500 bin liralık ziynet eşyası ile 15 bin lirası çalındı. Ahmet A., polise giderek şikayetçi oldu. Çalışma başlatan ekipler, ilçedeki mobese ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede şüphelilerin Ankara'dan otomobil kiralayıp gelen Sedat T. ve Yasin T. olduğu tespit edildi. Ekipler, 2 hırsızlık şüphelisini yakalayarak gözaltına alındı. İfadelerinde suçlarını itiraf eden şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Polis altınların bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.