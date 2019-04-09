Kütahya'da 500 Gram Esrar ile 600 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
1 saat önce
Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Kütahya
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:36 Kaynak: İHA
'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente il dışından uyuşturucu getirerek sattıkları iddia edilen E.N. ve M.K.'yi takibe aldı.
Esrar ve uyuşturucu hap sattıkları belirlenen şüpheli E.N.'nin İstiklal Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenleyen ekipler, burada yaptıkları aramada 500 gram esrar ile 600 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından, sevk edildikleri nöbetçi mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. - KÜTAHYA
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