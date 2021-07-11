Kütahya'da 500 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Afganistan uyruklu A.Ö.W.'nün bulunduğu otomobil kent girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada siyah poşet içerisinde 500 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şüpheli A.Ö.W. ise gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

KÜTAHYA'da polis ekiplerince durdurulan bir araçta 500 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Afganistan uyruklu A.Ö.W. gözaltına alındı.

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