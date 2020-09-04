Kütahya'da 55 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

Kütahya'da 55 kök Hint keneviri ele geçirildi
Kütahya'da düzenlenen operasyonda dere yatağına ekilmiş 55 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Kütahya'da düzenlenen operasyonda dere yatağına ekilmiş 55 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri A. A isimli şahsın Merkez İlçe Kumarı Mahallesi Kildenci mevkiinde bulunan dere yatağında kenevir yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler bahse konu mevkide ve A. A. (44) isimli şüphelinin ikametinde yaptıkları aramada 55 kök Kenevir keneviri ele geçirdi. Kenevir bitkileri imha edilirken, gözaltına alınan şüpheli hakkında adli tahkikata başlandı. - KÜTAHYA
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