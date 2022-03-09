Kütahya'da 58 bin 400 adet bandrolsüz makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Kütahya'da 58 bin 400 adet bandrolsüz makaron ele geçirildi

09.03.2022 10:18
Kütahya'da 58 bin 400 adet bandrolsüz makaron ele geçirildi

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde jandarmanın bir evde yaptığı aramada, 58 bin 400 adet bandrolsüz makaron ve 10 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde jandarmanın bir evde yaptığı aramada, 58 bin 400 adet bandrolsüz makaron ve 10 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ve Aslanapa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Aslanapa ilçesinde Ş.Ç. isimli şahsın evinde içi tütün doldurulmuş makaron hazırlayarak sattığı bilgisine ulaşıldı. Ekipler tarafından şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 58 bin 400 adet bandrolsüz makaron, 10 kilogram kıyılmış tütün, 480 adet kilitli poşet ve 12 adet tütün doldurma aparatı ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında adli soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

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Hisarcık, Aslanapa, Kütahya, Tütün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da 58 bin 400 adet bandrolsüz makaron ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da 58 bin 400 adet bandrolsüz makaron ele geçirildi - Son Dakika
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