Kütahya'da 58 konaklama tesisinde denetim - Son Dakika

Kütahya'da 58 konaklama tesisinde denetim
05.04.2021 09:28
Türkiye genelinde eş zamanlı olarak konaklama tesisleri ile ilgili yapılan uygulama kapsamında Kütahya il genelinde 58 işletmede denetim yapıldığı bildirildi.
Türkiye genelinde eş zamanlı olarak konaklama tesisleri ile ilgili yapılan uygulama kapsamında Kütahya il genelinde 58 işletmede denetim yapıldığı bildirildi.
Konuyla ilgili valilikten yapılan açıklamada, "Kütahya il genelinde 58 işletmede yapılan denetimlerde, 17 şahsın kimlik bildirim işleminin yapılmadığı tespit edilerek Kimlik Bildirme Kanunu kapsamında veri göndermemekten 7 işletmeye idari para cezası işlemi yapılmış,1 şahsın izlem kaydının devam ettiği tespit edilerek Umumi Hıfzıssıhha Kanununa aykırılıktan tutanak düzenlenmiş, ayrıca yoklama kaçağı olarak aranan 3 şahıs yakalanmıştır" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA
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