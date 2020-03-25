Kütahya'da 6,65 gram bonzai maddesi ele geçirildi - Son Dakika

Kütahya'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda "Bonzai" olarak adlandırılan uyuşturucu madde ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin istihbarı çalışmalar neticesinde Kütahya- Eskişehir karayolu 10. kilometresi Ahmetoluğu Köyü mevkiinde durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada kağıda sarılı 6,65 gram bonzai maddesi ele geçirildi.



Araç içerisinde bulunan A.K., E.A., E A. ve M.A.D. isimli şahıslar yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - KÜTAHYA