Kütahya'da 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

Kütahya'da 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
6 saat önce
Kütahya'da düzenlenen operasyonda 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:36 Kaynak: İHA
Kütahya'da düzenlenen operasyonda 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin karışımlı akaryakıtı piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler tarafından durdurulan aracın kasasında her biri yaklaşık bin litre olmak üzere 6 büyük bidon içerisinde toplam 6 bin litre karışımlı madeni yağlı akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan H. İ. K. ve H. S. isimli şahıslar adli makamlara sevk edildi. - KÜTAHYA
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