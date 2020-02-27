Kütahya'da 6 bin yıldır üretim var - Son Dakika
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Kütahya'da 6 bin yıldır üretim var

6 saat önce

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Kütahya'nın toprak sanayide dünyanın ve Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri olduğunu ifade etti.

Kütahya'da 6 bin yıldır üretim var, System.String[]

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Kütahya'nın toprak sanayide dünyanın ve Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri olduğunu ifade etti.


Vali Toraman, "Yaklaşık 6 bin yıldır bu topraklarda üretim var. Üstelik sadece iç tüketim için değil, dışarıya satmak için üretim yapılmış. Seyityömer Höyüğü kurtarma kazılarında elde edilen bulgular bunun göstergesi. Bu gelenek hala devam ediyor. Kütahya bugün toprak sanayide hem Türkiye'nin hem de dünyanın önemli üretim merkezi" dedi.


Üretimin başlı başına yeterli olmadığını ve satışının yapılması gerektiğine dikkat çeken Vali Toraman, "Üretmek yetmiyor bunu satabilmeniz lazım özellikle dış pazara. Türkiye ihracat konusunda çok önemli bir kapasite ve yetenek geliştirdi. 2018 yılı Ağustos ayından itibaren maruz kaldığımız ekonomik saldırılarda ihracat gelirimiz en önemli direnç noktaları arasında yer aldı. İhracat performansıyla, yapılan hesaplar altüst edildi. Türkiye kamu ve özel sektörüyle güçlü bir ülke" ifadelerini kullandı.


Vali Toraman, genç girişimciliğin önemine dikkat çekti. Gençlerden karamsarlığa düşmeden, aktif şekilde mücadele etmelerini isteyen Vali Toraman, "Kamuda pasif bir memuriyet pozisyonuna yerleşmek yerine genç girişimci adayı olun. Hedeflerinizi, hayallerinizi, kişisel gelişimlerinizi buraya yönlendirin. Hem siz ferdi olarak hem de ülke olarak biz bundan çok fayda göreceğiz. Karamsarlığa düşmeden mücadele etmeliyiz. Ferdi, millet ve devlet olarak hedeflediğimiz noktalara ulaşmak için topyekün gayret göstereceğiz" diye konuştu. - KÜTAHYA

İhracat, Türkiye, Kütahya, Genç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 10:30 Kaynak: İHA
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