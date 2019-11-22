Son Dakika Haberleri: Kütahya'da 60 bin öğrenciye 'Sağlıklı beslenme ve obezite ile mücadele' eğitimi
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Kütahya'da 60 bin öğrenciye 'Sağlıklı beslenme ve obezite ile mücadele' eğitimi

6 saat önce

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, Kütahya Valisi Ömer Toraman'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Kütahya'da 60 bin öğrenciye 'Sağlıklı beslenme ve obezite ile mücadele' eğitimi, System.String[]

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, Kütahya Valisi Ömer Toraman'a nezaket ziyaretinde bulundu.


Kabullerinden dolayı Vali Toraman'a teşekkür eden Erk, faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.


Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında Kütahya'daki ilkokul ve ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin, 7-12 yaş grubundaki yaklaşık 60 bin öğrenciyi sağlıklı beslenme ve obezite konusunda bilinçlendireceğini söyledi.


Vali Toraman, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:14 Kaynak: İHA
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