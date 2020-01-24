Kütahya'da 7 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kütahya'da 7 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı - Son Dakika

Kütahya'da 7 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı

6 saat önce

KÜTAHYA'da, kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda 2 TIR, 1 yolcu otobüsü ve 4 otomobil çarpıştı.

Kütahya'da 7 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı, System.String[]

KÜTAHYA'da, kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda 2 TIR, 1 yolcu otobüsü ve 4 otomobil çarpıştı. Zincirleme kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde, Kütahya- Eskişehir yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda 2 TIR, 1 yolcu otobüsü ve 4 otomobil, sürücülerinin kontrolünden çıkıp, birbirine girdi. Zincirleme kazada 3 kişi yaralanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yol ise yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.


Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:05 Kaynak: DHA
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