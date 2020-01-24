Kütahya'da 7 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı - Son Dakika

Kütahya'da 7 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı

KÜTAHYA'da etkili olan kar yağışı nedeniyle aralarında TIR, yolcu otobüsü ile otomobillerinde bulunduğu 7 araç birbirine girdi. Kazada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, gece Kütahya-Eskişehir karayolu 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Etkili olan kar yağışı sonrası Eskişehir'e giden 43 ZB 332 plakalı yolcu otobüsü, 03 BP 008 ve 35 HC 4475 TIR, 06 BPY 337, 35 BNF 54, 34 AAH 314 plakalı otomobiller birbirine girdi. Zincirleme trafik kazasında yol tamamen trafiğe kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. 7 araçlı zincirleme trafik kazasında yaralanan 3 kişi ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından araçlar yoldan kaldırılırken, yol yeniden trafiğe açıldı.