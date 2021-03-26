Kütahya'da 7 bin kişiye afet eğitimi - Son Dakika

Kütahya'da 7 bin kişiye afet eğitimi

26.03.2021 10:45
Kütahya'da 7 bin kişiye afet eğitimi, System.String[]

2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı etkinlikleri kapsamında deprem ve afet bilinci oluşturmak amacıyla tüm Türkiye'yi dolaşan "Deprem Simülasyon Eğitim Tırı" Kütahya'da vatandaşların ziyaretine açıldı.

2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı etkinlikleri kapsamında deprem ve afet bilinci oluşturmak amacıyla tüm Türkiye'yi dolaşan "Deprem Simülasyon Eğitim Tırı" Kütahya'da vatandaşların ziyaretine açıldı.

Zafer Meydanı'nda konuşlandırılan Deprem Simülasyon Eğitim Tırının ilk günkü ziyaretçileri Kütahya Valisi Ali Çelik, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak ile ilkokul öğrencileri oldu.

Deprem öncesi alınması gereken önlemler, deprem anında ve sonrasında neler yapılması gerektiği AFAD Kütahya Müdürü Ahmet Ali Artun tarafından uygulamalı olarak anlatıldı.

Farkındalık eğitiminde deprem anını ilk tecrübe eden öğrenciler oldu. Tırda 6,7 büyüklüğündeki Van depremini yaşayan öğrenciler teorik bilgilerini uygulama imkanı buldular. Öğrencilerin ardından tırda incelemelerde bulunan Vali Ali Çelik ile beraberindeki protokol üyeleri ise 7,4 büyüklüğündeki İzmit depremini yaşadı.

Depremlerin hem insanlığın hem de Türkiye'nin sorun alanlarından biri olduğunu kaydeden Vali Ali Çelik, AFAD Başkanlığının kurulduğu günden bugüne afetlere hazırlık kapsamında çok ciddi çalışmalar yaptığını söyledi.

"Bu yıl afete hazırlık yılı"

Depremlerin kaçınılmaz olgular olduğunu belirterek "Hazır olmalıyız" diyen Vali Ali Çelik, Türkiye'nin 10 büyük depremi arasında yer alan Gediz Depremini hatırlattı. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Vali Çelik, "Özellikle Kütahya açısından da 1970 yılında Gediz Depremi Kütahya ve çevre iller açısından en önemli afet olarak zihinlerimizdeki alanlardan biri. Büyüklerimizden, o sarsıntının şiddetini sürekli hissettiklerini 1 ay evlerine giremediklerini defalarca duymuşuzdur. Çok fazla insanımız da maalesef hayatını kaybetti. Hiçbir can kaybımız olmaması için depreme hazırlıklı olmalıyız" dedi.

İçişleri Bakanlığının 2021 yılını "Afetlere Hazırlık Yılı" ilan ettiğini de hatırlatan Vali Çelik, "AFAD İl Müdürlüğümüzün koordinesinde; tüm kurumlarla iş birliği içerisinde afet eğitimlerine başladık. Şu ana kadar 7 bin insanımıza afet eğitimi verdik. Yıl sonuna kadar 300 bin insanımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Bu anlamda bütün Kütahyalıların afet öncesi, sonrası ve esnasında yapılması gerekenleri öğrenmeleri ve davranış biçimlerine dönüştürmeleri yönünde beklentimiz var" diye konuştu.

Zafer Meydanı'nda konuşlandırılan Deprem Simülasyon Eğitim Tırı, 27 Mart Cumartesi gününe kadar ziyarete açık olacak. - KÜTAHYA

Kütahya'da 7 bin kişiye afet eğitimi
Kütahya'da 7 bin kişiye afet eğitimi
Kütahya'da 7 bin kişiye afet eğitimi
Kütahya'da 7 bin kişiye afet eğitimi
Kütahya'da 7 bin kişiye afet eğitimi

Türkiye, Kütahya, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kütahya'da 7 bin kişiye afet eğitimi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Luran Ahmeti'nin ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu Luran Ahmeti'nin ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu Evlilik baskılarına dayanamayan Buket Aydın, Emir Sarıgül ile ayrıldı Evlilik baskılarına dayanamayan Buket Aydın, Emir Sarıgül ile ayrıldı Son Dakika: Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın'ın görevi sona erdi Son Dakika: Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın'ın görevi sona erdi Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu Türkiye'ye ulaşan 1 milyon 500 bin BioNTech aşısı ilk olarak öğretmenlere uygulanacak! Sırada asker ve polisler var Türkiye'ye ulaşan 1 milyon 500 bin BioNTech aşısı ilk olarak öğretmenlere uygulanacak! Sırada asker ve polisler var İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye "Yarasa Kız" operasyonu: 115 gözaltı Süveyş Kanalı'ndaki gemi krizi büyüyor! Günlük zarar 9,6 milyar doları buldu, geminin ikiye bölünmesi gündemde Süveyş Kanalı'ndaki gemi krizi büyüyor! Günlük zarar 9,6 milyar doları buldu, geminin ikiye bölünmesi gündemde Anne olma hayali kuran Hatice, sevgilisinden hamile kaldığı sinyalini verdi Anne olma hayali kuran Hatice, sevgilisinden hamile kaldığı sinyalini verdi
Erdoğan ile görüşmeyen Biden'dan Yunanistan Başbakanı'na Türkiye telefonu! Zamanlaması da manidar Erdoğan ile görüşmeyen Biden'dan Yunanistan Başbakanı'na Türkiye telefonu! Zamanlaması da manidar         
10:35
Güne yükselişle başlayan dolar 8,01'den işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 8,01'den işlem görüyor         
10:19
Kiriş otu toplamak için dağa giden adam ölü bulundu Kiriş otu toplamak için dağa giden adam ölü bulundu         
10:03
Şehirler arası otobüslerde yüzde 50 indirim müjdesi! Yan koltuk ve aile tarifesi geliyor Şehirler arası otobüslerde yüzde 50 indirim müjdesi! Yan koltuk ve aile tarifesi geliyor         
09:50
Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı         
09:31
Türkiye'yi temsil etmek için Beyrut'a giden model Duygu Çakmak, yanında 100 kutu pişmaniye götürdü Türkiye'yi temsil etmek için Beyrut'a giden model Duygu Çakmak, yanında 100 kutu pişmaniye götürdü         
09:16
Şiddet gördüğü kocasını öldüren kadını, kızı idam etti Şiddet gördüğü kocasını öldüren kadını, kızı idam etti         
09:00
Nihal Candan, saldırıya uğrayan kardeşi Bahar Candan'ın son halini paylaştı Nihal Candan, saldırıya uğrayan kardeşi Bahar Candan'ın son halini paylaştı         
07:25
Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı koronadan hayatını kaybetti Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı koronadan hayatını kaybetti         
23:48
Oyuncu Luran Ahmeti, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Oyuncu Luran Ahmeti, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
23:05
Bakan Koca: Salgın, aşılama tamamlanırsa Haziran ayı sonuna kadar kontrol altına alınabilir Bakan Koca: Salgın, aşılama tamamlanırsa Haziran ayı sonuna kadar kontrol altına alınabilir         
21:35
Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü         
18:59
Denetlemeye takılan aracın ses sistemi polisi şaşkına çevirdi Denetlemeye takılan aracın ses sistemi polisi şaşkına çevirdi         
17:58
Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu         
16:46
Engelli genci öldüresiye döven 'Delikanlı' Fırat durmuyor! Aranırken kavgada yakalandı Engelli genci öldüresiye döven 'Delikanlı' Fırat durmuyor! Aranırken kavgada yakalandı         
16:34
Ağbal'ın görevden alınması öncesi büyük vurgun! 7,20'den aldıkları 1,1 milyar doları 8'den sattılar Ağbal'ın görevden alınması öncesi büyük vurgun! 7,20'den aldıkları 1,1 milyar doları 8'den sattılar         
14:11
İmamoğlu'nun kız voleybol takımına hediye ettiği otobüs ilçeyi karıştırdı İmamoğlu'nun kız voleybol takımına hediye ettiği otobüs ilçeyi karıştırdı         
12:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2021 11:01:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kütahya'da 7 bin kişiye afet eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei