Kütahya'da 77 adet sahte 50 euro ele geçirildi - Son Dakika
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Kütahya'da 77 adet sahte 50 euro ele geçirildi

6 saat önce

KÜTAHYA'da polis ekiplerince durdurulan bir otomobilde 77 adet sahte 50 euro banknot ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'da 77 adet sahte 50 euro ele geçirildi, System.String[]

KÜTAHYA'da polis ekiplerince durdurulan bir otomobilde 77 adet sahte 50 euro banknot ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, S.D. ve L.D. isimli şüphelilerin piyasaya sahte para süreceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelilerin otomobil bir süre takip edilirken, kent merkezinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 77 adet sahte 50 euro banknot ele geçirildi. Sahte paralara el konulurken, otomobildeki S.D. ve L.D. gözaltına alınarak, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri için emniyete götürüldü.


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 02:20 Kaynak: DHA
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