Kütahya'da 8 asırlık anıt ağaçlardan kestane hasadı - Son Dakika

Kütahya'da 8 asırlık anıt ağaçlardan kestane hasadı

28.10.2020 18:37
Kütahya'da 8 asırlık anıt ağaçlardan kestane hasadı, System.String[]

Kütahya'da tescilli sekiz asırlık üç anıt ağaçta yetişen kestaneler törenle hasat edildi.

Kütahya'da tescilli sekiz asırlık üç anıt ağaçta yetişen kestaneler törenle hasat edildi.

Merkeze bağlı Kumarı Mahallesi'ndeki kestane hasadında konuşan Vali Ali Çelik, Kütahya'da yılda yaklaşık 1500 ton civarında kestane üretiminden 15-20 milyon lira gelir sağlandığını söyledi.

Kestane ağaçlarının bakımı ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasının önemine işaret eden Çelik, şöyle konuştu:

"Nasıl ki 810 yıldır meyvesiyle bizlere bereket veren bu anıt ağacımız ayakta kalmışsa tüm köylülerimizin, çiftçilerimizin bu ağaçlarımıza iyi bakmaları lazım. Orman Bölge Müdürlüğümüz, Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzle beraber bu ağaçlar için gerekli hassasiyeti gösteriyor. İlimizdeki tüm üreticilerimizin bu anlamda kestane fidanını dışarıdan getirmemesi, Orman Bölge Müdürlüğümüzün yetiştirdiği fidanları kullanması önem arz ediyor."

Vali Çelik, Kütahya'daki 139 anıt ağacın önemli bir zenginlik olduğunu kaydetti.

Çelik, daha sonra diğer protokol üyeleriyle anıt ağaçlardan kestane topladı.

Törene, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık ile mahalle sakinleri katıldı.

Kütahya, Tarım, Hasat, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kütahya'da 8 asırlık anıt ağaçlardan kestane hasadı - Son Dakika

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