Kütahya'da 8 projeye YENEP desteği

Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) tarafından ilan edilen Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı'na (YENEP) sunulan projelerin değerlendirmeleri tamamlandı. Kütahya genelinde 8 proje desteklenmeye hak kazandı.



8 proje için ZEKA tarafından 2 milyon 200 bin TL, proje ortakları tarafından ise 312 bin TL destekle Kütahya'da 2,5 milyon TL yatırım yapılacak.



Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) tarafından TR33 bölgesinde, dijital dönüşüm sürecini hızlandıracak ve sürdürülebilir kılacak, geleceğin nitelikli iş gücünün oluşturulması amacıyla okul çağındaki çocukların tasarım, yenilikçilik ve üretkenlik kapasitelerinin geliştirilmesinin hedeflendiği Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı (YENEP) kapsamında, hibe desteği almaya hak kazanan 8 projenin sözleşmeleri imzalandı.



Kütahya, Çavdarhisar, Altıntaş, Emet, Gediz, Simav, Şaphane ve Tavşanlı'nın faydalanacağını programın imza töreni İl Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirildi.



Törene; Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman, Kütahya Belediye Başkan Vekili Salih Özden, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, ZEKA Genel Sekreteri Veli Oğuz, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (KÜTSO) İsmet Özotraç, ilçe milli eğitim müdürleri, sponsor kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.



Açış konuşmasını Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman yaptı. Genç insan gücünün Türkiye'nin en büyük güvencelerinden biri olduğunu ifade eden Vali Dr. Ömer Toraman; gelecekte daha güçlü bir Türkiye'nin teknolojiye ve zamana uyumlu hale getirilmiş eğitim, öğretim faaliyetleriyle mümkün olacağını söyledi.



Milli Eğitim Bakanlığının eğitim faaliyetlerini sürekli gözden geçirip güncellediğini, bu süreçte diğer kurum ve kuruluşların da destek verdiğini kaydeden Vali Dr. Ömer Toraman, "Bu kapsamda Zafer Kalkınma Ajansı tarafından başlatılan "Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı" eğitim ve öğretim faaliyetlerine destek olarak değerlendirilebilecek çok önemli bir faaliyet. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde başlatılan YENEP Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyor. Programın çıkış noktasının TR 33 (EGE) olmasından dolayı da büyük bir mutluluk yaşıyoruz" dedi.



"ÖĞRENCİLER BİLGİ VE TEKNOLOJİYLE BULUŞACAK"



Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programıyla birlikte öğretmen ve öğrencilerin teorik ve pratik olarak kendilerini geliştirebileceği önemli imkanlara kavuşacağına dikkat çeken Vali Toraman, "Bilgi ve teknolojinin öğrencilerimizle buluşturulması çok önemli. YENEP; içerik, öğretmen ve öğrenci sayısı ve bütüncül bir bakış açısıyla kurgulanmış çok kapsamlı bir proje. ZEKA önemli bir kaynak ayırdı. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimiz gerekli çalışmaları yapıp, projeyi benimsediler. Öğretmenlerimiz bu konuda çok gayretli ve istekliler. Hepsine emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.



ZEKA Genel Sekreteri Veli Oğuz, atölyelere ajans tarafından sağlanacak 2,2 milyon TL desteğe ek olarak özel sektör, STK, yerel yönetim ve meslek kuruluşları arasından projelerde ortak/sponsor olan 42 kurum ve kuruluş tarafından da sağlanacak destekle toplam 2.5 Milyon TL yatırım yapılacağını söyledi.



"KÜTAHYA'YA 16 ATÖLYE KURULACAK"



Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı kapsamında Kütahya'da 11 sabit ve 1 Mobil Kendin Yap atölyesi kurulacağını, 303 öğretmenin eğitici eğitim alacağını ve yüzde 1.850 kapasite artışı olacağını kaydeden Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, "Bu atölyelerde robotik kodlama, ahşap tasarım, üç boyutlu tasarım gibi genel konuların yanı sıra öğrencilerimizin mobil uygulamalar geliştirilmesi, sanal gerçeklik, otonom sürüş teknolojileri, yapay zeka uygulamaları, yenilenebilir enerji kaynakları gibi bir çok farklı temada da çalışmalarına zemin bulacağız" dedi.



Tören, sözleşmelere imza atılmasıyla birlikte sona erdi. - KÜTAHYA