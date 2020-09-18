Karantina kararının ardından Kütahya Jandarma Komutanlığı ekipleri, köyün giriş çıkışını demir bariyerlerle kapattı. Öte yandan evde karantinaya alınanların tüm ihtiyaçlarının da Vefa Sosyal Destek gruplarınca karşılanacağı açıklandı.

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