Kütahya'da 9 gün önce kaybolan 72 yaşındaki kişinin cesedi bulundu - Son Dakika

Sudan çıkarılan ceset, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Dudaş köyünde ikamet eden Mehmet Can'dan haber alınamaması üzerine başlatılan çalışmalar kapsamında AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, köyün yakınlarındaki Kayaboğazı Barajı kıyısında Can'a ait kıyafetleri buldu. Bir süre sonrada su içinde yaşlı adamın cansız bedenine rastlandı.

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