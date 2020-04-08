Kütahya'da 90 yaşındaki Abdullah amca

Kütahya'da yaşayan 90 yaşındaki bir kişi, 4 aylık emekli maaşını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı.

Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, ihtiyaç talebinde bulunan Vefa Mahallesi'nde yaşayan Abdullah Gül'ün evini ziyaret etti.

İhtiyaçları karşılanan Gül, 4 aylık emekli maaşını "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışlamak istediğini söyledi.

Vefa Sosyal Destek Grubu'nda hizmet eden din görevlisi İzzet Balon, Gül'ün verdiği 6 bin lira bağışı, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına ulaştırılmak üzere kabul etti.