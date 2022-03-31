Kütahya'da "Adli Bilimler Sempozyumu" yapıldı - Son Dakika

Türkiye'de devlet üniversiteleri arasında ilk adli bilimler bölümünün kurulduğu Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinde, (KSBÜ) çeşitli üniversitelerden bilim adamlarının katıldığı suç ve suçluyla mücadelede adli bilimlerin öneminin işlendiği sempozyum düzenlendi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, sempozyumun açılış programında yaptığı konuşmada, suçla mücadele ederken delilin çok önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'de adli bilimler konusunda uzmanlaşmış insan kaynağına ihtiyaç olduğunu belirten Çelik, "Bugün suç bilimleri, adli bilimler konusunda uzmanlaşmış nitelikli insan kaynağına çok ciddi ihtiyacımız var. Sayın rektörümüzün çabalarıyla, gayretleriyle KSBÜ'ye kazandırılmış olan bu bölümümüz bu alandaki açığı çok ciddi anlamda kapatmaya bir vesile olacak." dedi.

Çelik, suçla mücadelede delillendirme sürecinin bilimsel verilerle, nitelikli insanlarla yapılmasının güvenli toplum açısından büyük bir katma değer sağlayacağını aktardı.

KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu da Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde 41 öğrenciyle eğitime başlanılan bölümün, Türkiye'deki devlet üniversitelerinde bu alanda açılan ilk program olduğunu bildirdi.

Adli bilimler konusunda uluslararası standartları yakalamayı hedeflediklerini dile getiren Kavuncu, şunları ifade etti:

"Bu alandaki ihtiyaca göre bu bölümle ilgili güvenlik birimlerimizle yoğun iş birliğimiz devam ediyor. Nereye varmak istiyoruz? Biz parmak izi bakmaktan imza yazı karakterini tanımaya, yüz tanımaya, balistik incelemeye, olay yeri incelemeye, kan incelemesine, kanda uyuşturucu aramasına kadar tüm alanlarda bir meslek elemanı yetiştirmek istiyoruz. Bu alanda mücadele eden kurumlara biz destek olmak istiyoruz. ve uluslararası standartları hızlıca yakalamak istiyoruz."

Konuşmaların ardından Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığına bağlı Olay Yeri İnceleme ve Bomba İmha şubelerinin tanıtım standı gezildi. Stantta bulunan "Aselsan Kaplan" isimli bomba imha robotu tanıtıldı.