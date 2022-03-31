Kütahya'da "Adli Bilimler Sempozyumu" yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kütahya'da "Adli Bilimler Sempozyumu" yapıldı

31.03.2022 16:10
Kütahya'da "Adli Bilimler Sempozyumu" yapıldı

Türkiye'de devlet üniversiteleri arasında ilk adli bilimler bölümünün kurulduğu Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinde, (KSBÜ) çeşitli üniversitelerden bilim adamlarının katıldığı suç ve suçluyla mücadelede adli bilimlerin öneminin işlendiği sempozyum düzenlendi.

Türkiye'de devlet üniversiteleri arasında ilk adli bilimler bölümünün kurulduğu Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinde, (KSBÜ) çeşitli üniversitelerden bilim adamlarının katıldığı suç ve suçluyla mücadelede adli bilimlerin öneminin işlendiği sempozyum düzenlendi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, sempozyumun açılış programında yaptığı konuşmada, suçla mücadele ederken delilin çok önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'de adli bilimler konusunda uzmanlaşmış insan kaynağına ihtiyaç olduğunu belirten Çelik, "Bugün suç bilimleri, adli bilimler konusunda uzmanlaşmış nitelikli insan kaynağına çok ciddi ihtiyacımız var. Sayın rektörümüzün çabalarıyla, gayretleriyle KSBÜ'ye kazandırılmış olan bu bölümümüz bu alandaki açığı çok ciddi anlamda kapatmaya bir vesile olacak." dedi.

Çelik, suçla mücadelede delillendirme sürecinin bilimsel verilerle, nitelikli insanlarla yapılmasının güvenli toplum açısından büyük bir katma değer sağlayacağını aktardı.

KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu da Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde 41 öğrenciyle eğitime başlanılan bölümün, Türkiye'deki devlet üniversitelerinde bu alanda açılan ilk program olduğunu bildirdi.

Adli bilimler konusunda uluslararası standartları yakalamayı hedeflediklerini dile getiren Kavuncu, şunları ifade etti:

"Bu alandaki ihtiyaca göre bu bölümle ilgili güvenlik birimlerimizle yoğun iş birliğimiz devam ediyor. Nereye varmak istiyoruz? Biz parmak izi bakmaktan imza yazı karakterini tanımaya, yüz tanımaya, balistik incelemeye, olay yeri incelemeye, kan incelemesine, kanda uyuşturucu aramasına kadar tüm alanlarda bir meslek elemanı yetiştirmek istiyoruz. Bu alanda mücadele eden kurumlara biz destek olmak istiyoruz. ve uluslararası standartları hızlıca yakalamak istiyoruz."

Konuşmaların ardından Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığına bağlı Olay Yeri İnceleme ve Bomba İmha şubelerinin tanıtım standı gezildi. Stantta bulunan "Aselsan Kaplan" isimli bomba imha robotu tanıtıldı.

YORUMLAR
500
Adli bilim öğrencileri, uzmanlarla sempozyumda buluştu Adli bilim öğrencileri, uzmanlarla sempozyumda buluştu Gedizli öğrenci kayak şampiyonasında Türkiye üçüncüsü oldu Gedizli öğrenci kayak şampiyonasında Türkiye üçüncüsü oldu

Türkiye, Kütahya, Bomba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kütahya'da 'Adli Bilimler Sempozyumu' yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:02 Talas Belediyesi gelen tepkileri değerlendirdi, Ramazan'da "davul çalma yasağını" iptal etti!
15:55 Sevda Demirel, cinsiyet değiştirip adını Doruk yapan Neslihan Doğrusöz'le ilişkisini anlattı: Tanıdığım en delikanlı erkekti
15:53 Doukara'nın çektirdiği üçlü başını yaktı! Giresunspor, sözleşmesini feshetti
15:48 Şeker zammı sonrası market etiketlerinde hangi rakamları göreceğiz? İşte miktarına göre yeni şeker fiyatları
15:38 CHP'li Özkoç'tan, Soylu'ya çok sert sözler: İçişleri Bakanlığı, hiç bu kadar itibarsız ve çapsız bir kişi tarafından yönetilmedi!
15:38 Hakkında kayıp ihbarı yapılan kadın anneannesinin mezarı başında ölü bulundu!
15:30 Fıs Fıs İsmail rolüyle tanınan Süleyman Yağcı özür diledi: Kelimem maksadını aştı
15:22 Markette hırsızlık yaptığı söylenen kadın bir anda soyundu, müşteriler dondu kaldı
15:19 Kılıçdaroğlu Manisa'daydı: İyi ki Millet İttifakı kuruldu, diyeceksiniz!
15:14 Erdoğan'dan sonra, Bakan Bilgin de asgari ücrete ilişkin konuştu: Asgari ücret zammı gündemimizde yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 16:22:15. #1.11#
SON DAKİKA: Kütahya'da "Adli Bilimler Sempozyumu" yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement