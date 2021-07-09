"AFAD Farkındalık Eğitimi Çadırı" kuruldu - Son Dakika

Kütahya'da, İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce "Afet Eğitim Yılı Faaliyetleri" kapsamında oluşturulan "AFAD Farkındalık Eğitim Çadırı" ziyarete açıldı.

"Afet Eğitim Seferberliği" kapsamında AFAD İl Müdürlüğü ekiplerince Zafer Meydanı'nda kurulan çadırda, arama kurtarmada kullanılan malzemeler sergilendi. Vatandaşlara el broşürü dağıtılarak bilgilendirme yapılan çadırda, önceki yıllarda yaşanan afetlerle ilgili görsellere de yer verildi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun eşliğinde çadırı ziyaret ederek, çadırda eğitim faaliyetine katılan ilkokul öğrencileri ile sohbet etti.

Çelik, ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 Deprem ve AFAD Eğitim Yılı olarak belirlendiği hatırlattı.

Eğitimler kapsamında kentte 130 bin vatandaşa ulaşıldığını aktaran Çelik, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımıza deprem ve deprem anında yapılması gerekenlere ilişkin olarak eğitim çalışmaları sürdürüyoruz. Bunun bir parçası olarak da bir afet çadırı, deprem çadırı kurarak meydandan geçen vatandaşlarımızla buluşmayı arzuladık. Deprem çadırımız faaliyetine başladı. İnşallah tüm vatandaşlarımız deprem öncesi ve deprem sırasında ne yapmaları gerektiği konusunda duyarlılığını artırır. AFAD ekibi ve bizlerin yaptığı bu çalışmaya katkı sunar. Unutmayalım ki depremler bir doğa olayı ama deprem sonrasında bizlerin yapmış olduğu hazırlık bunu bir afete dönüştüren temel etmenler. Bizler depreme uygun şartlarda evler inşa edip deprem sırasında yapmamız gerekenleri öğrendiğimiz zaman afet olarak tabir ettiğimiz hususlarda zarar en aza inecek."