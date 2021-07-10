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Kütahya'da "AFAD Farkındalık Eğitimi Çadırı" kuruldu - Son Dakika

Kütahya'da "AFAD Farkındalık Eğitimi Çadırı" kuruldu

10.07.2021 22:20

Kütahya'da "AFAD Farkındalık Eğitimi Çadırı" kuruldu Kütahya İl Afet Acil Durum Müdürlüğünce "Afet Eğitim Yılı Faaliyetleri" kapsamında oluşturulan "AFAD Farkındalık Eğitim Çadırı" ziyarete açıldı.

Kütahya'da "AFAD Farkındalık Eğitimi Çadırı" kuruldu

KÜTAHYA - Kütahya İl Afet Acil Durum Müdürlüğünce "Afet Eğitim Yılı Faaliyetleri" kapsamında oluşturulan "AFAD Farkındalık Eğitim Çadırı" ziyarete açıldı.

Zafer Meydanı'nda kurulan çadırda, arama kurtarmada kullanılan malzemeler sergilendi. Vatandaşlara el broşürü dağıtılarak bilgilendirme yapılan çadırda, önceki yıllarda yaşanan afetlerle ilgili görsellere de yer verildi.

Her yaştan bireye afet bilincinin aşılanması amacı ile verilen eğitimlere miniklerin ilgisi ise yoğun oluyor.

Kütahya Valisi Ali Çelik ve beraberindeki heyet eğitimlerin devam ettiği çadırı ziyaret ederek minikler ile sohbet etti.

Miniklere çeşitli sorular soran Çelik eğitimlerin önemine dikkat çekti. Vali Ali Çelik, "İçişleri bakanımız Süleyman Soylu'nun önderliğinde 2021 yılı afetlere yönelik eğitim yılı olarak belirlendi. Bizimde ilimizde 300 bin vatandaşımıza ulaşıp depreme hazırlık ve deprem anında yapılmasına ilişkin olarak bir eğitim programı ve modülü oluşturuldu. AFAD il müdürlüğümüz bünyesinde üniversiteler, kamu kurumları, sanayi sektörü ve STK'lar ile yoğun bir iş birliği çalışması devam ediyor ve bugüne kadar 130 bin kişiye eğitimler verildi. Bugün ise valilik binası önünde kurmuş olduğumuz çadır ile meydandan geçen vatandaşlarımız ile buluşmayı amaçladık ve eğitimler ile tüm vatandaşlarımız deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrası yapılması konusunda duyarlılıklarını artırılırlar. Unutmayalım ki depremler bir doğa olayı ancak deprem öncesi bizlerin yapmış olduğumuz hazırlıksızlıklar bunun bir afete dönüştüren temel etmenler. İlk öncesi depreme uygun şartlarda binalar inşa edeceğiz ve deprem sırasından yapmamız gerekenleri öğreneceğiz ve afetlerde ki zararlar en aza inecek" diye konuştu.

Kütahya'da AFAD Farkındalık Eğitimi Çadırı kuruldu
Kütahya'da AFAD Farkındalık Eğitimi Çadırı kuruldu
Kütahya'da AFAD Farkındalık Eğitimi Çadırı kuruldu
Kütahya'da AFAD Farkındalık Eğitimi Çadırı kuruldu

Kütahya, AFAD, 112, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kütahya'da 'AFAD Farkındalık Eğitimi Çadırı' kuruldu - Son Dakika


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