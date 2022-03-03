Kütahya'da AFAD, öğrencilere deprem tedbirleri eğitimi verdi - Son Dakika
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Kütahya'da AFAD, öğrencilere deprem tedbirleri eğitimi verdi

03.03.2022 15:27
Kütahya'da AFAD, öğrencilere deprem tedbirleri eğitimi verdi

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Deprem Haftası dolayısıyla bir ilkokulda "Yapısal Olmayan Risklerin Azaltılması" etkinliği düzenledi.

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Deprem Haftası dolayısıyla bir ilkokulda "Yapısal Olmayan Risklerin Azaltılması" etkinliği düzenledi.

Etkinlik hakkında bilgiler veren AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun, toplumdaki deprem bilincinin oluşturulması ve depremlere karşı daima hazırlıklı olunması amacıyla AFAD personeli ve AFAD gönüllülerin katılımıyla Andız İlköğretim Okulunda etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Deprem sonucunda meydana gelen yaralanma ve ölüm olaylarının büyük bir bölümünün yapısal olmayan riskler diye adlandırılan kitaplık, gardırop gibi eşyalardan kaynaklandığını belirten Artun, şunları kaydetti:

"Bu eşyaların sabitlenmesi ve binaları tahliye yollarımızı engellemeyecek şekilde konumlandırılması önem arz etmektedir. Bu etkinlik ile bu olaya vurgu yapılması ve öğrencilerimizi bilinçlendirmek amacıyla yapılmıştır. Öğrencilerimize bu konunun önemi aktarılarak, evlerinde öncelikle 'Tehlike Avı' dediğimiz yapısal olmayan riskleri belirlemeleri istenmiş, sonrasında eşyaların sabitlenmesi ve uygun konumlandırma yapılması konusunda yapılarak okulda örnek uygulamalar gerçekleştirilmiştir."

Artun, öğrencilere deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında nasıl davranılması gerektiği hakkında da bilgilendirme çalışması yapıldığını sözlerine ekledi.

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Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Kütahya, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kütahya'da AFAD, öğrencilere deprem tedbirleri eğitimi verdi - Son Dakika


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